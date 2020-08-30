Siyah-Beyazlılar, stoper hattında köklü bir değişikliğe gidiyor... Victor Ruiz’in kontratını fesh etmesinin ardından bu bölgeyi Aytemiz Alanyaspor’dan Welinton’la güçlendiren Kara Kartal, bu hattaki operasyonunu sürdürüyor. Teknik ekibin kadroda düşünmediği İsimat Mirin ve Enzo Roco’yla yollarını ayıracak olan Beşiktaş, son olarak Atletico Madrid’in 21 yaşındaki genç yeteneği Francisco Montero’yu renklerine bağladı. Geçen sezonu Deportivo La Coruna’da kiralık olarak geçiren 1,85’lik futbolcuyu yarın İstanbul’a getirecek olan Siyah-Beyazlılar, 1 yıllık anlaşma imzalayacak. Teknik ekibin, Montero’yu Vida’nın savunmadaki yeni partneri olarak belirlemesi bekleniyor.

B Planı Soumaoro

Genç oyuncu, Beşiktaş’ın yeni sezondaki maçlarının en az yüzde 50’sinde 45 dakika oynarsa kulüp, Atletico Madrid’e kiralama ücreti ödemeyecek. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda 3 milyon Euro verip Montero’nun bonservisini alabilecek. Kara Kartal, satın alma opsiyonunu kullanırsa futbolcunun sonraki satışından Atletico’ya yüzde 50 pay verecek. Öte yandan Domagoj Vida’nın da kulüpten ayrılma durumunu göz önünde bulunduran Kara Kartal, Hırvat ismi gönderirse Lille forması giyen Adama Soumaoro’yu kadrosuna katacak.

Gökmen Özcan





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