İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana milli takımlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katılmazken, Mohamed Elneny takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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