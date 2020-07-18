Beşiktaş'ın Ocak 2019'da kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamayınca bu sezon başında Fransa'nın Toulouse ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolas Isimat-Mirin'e yeni bir şans doğdu. Victor Ruiz'in Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılmasından sonra Fransız stoper takımda kalabilir.

Kamp onun için karar olacak

Toulouse, 14 maçta kullandığı Mirin için 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve oyuncu Beşiktaş'a döndü. Hem Beşiktaş'ın ekonomik durumu hem de Mirin'in gönderilememesi halinde yeni sezon öncesi kampta kesin karar verilecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız stoperin göstereceği performansa göre kadroda tutup tutmayacağına karar verecek.

İki yılda 2 milyon 575 bin Euro alacak

Sağ ve sol stoper mevkilerinde görev yapabilen Mirin, göze giremezse ve yeni takım da bulunamazsa bonservisi kendisine verilerek yollar ayrılabilir. Mirin, PSV'den 300 bin Euro bonservis bedeliyle alınmıştı. 2 yıllık daha sözleşmesi olan Mirin, yeni sezonda takımda kalırsa 1 milyon 275 bin Euro, son sezonunda da 1 milyon 300 bin Euro alacak. Bu da toplamda 2 milyon 575 bin Euro demek. Oyuncu geldiği sezonun ilk yarım devresi içinse Beşiktaş'tan 600 bin Euro almıştı. Yalçın'ın kadroda düşünmemesi halinde Mirin'in gitmeye ikna olup olmayacağı da merak konusu.

Beşiktaş'ta 14 maçta 1215 dakika süre alan 28 yaşındaki Mirin, Toulouse'da da 14 maçta 1440 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Toulouse küme düştü!

Toulouse 28 haftası oynanabilen Fransa Ligue 1’de sadece 13 puan toplayabilmiş ve küme düşmüştü. Mirin’in forma giydiği 14 maçta Toulouse 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. (Ajansspor)