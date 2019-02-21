Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat-Mirin, Siyah- Beyazlılar’a kısa sürede adapte olmuştu.

27 yaşındaki Fransız savunmacı, etkili futbolu ve hırslı görüntüsüyle başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere Beşiktaşlı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

Kara Kartal’da çıktığı 5 Spor Toto Süper Lig mücadelesinde yıldızını parlatan Mirin, takımın Hırvat stoperi Domagoj Vida’yla yakaladığı uyumla da dikkat çekiyor.

En önemli kozlardan biri

Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da performansıyla alkış toplayan Mirin, pazartesi günü takımın en önemli kozu olacak.

Teknik ekip, Mirin’in etkisiyle Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe’nin skor bulmasını engellemeyi hedefliyor.