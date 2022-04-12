Beşiktaş ’ta Valerien Ismael’in göreve gelmesinin ardından antrenman temposuyla taktikte değişim olmasına ve Trabzon ile Alanya maçlarında futbolcuların aşırı yorgunluğa rağmen 90 dakika ayakta kalabilmeleri dikkat çekmişti.

Bu noktada ise önceki dönemde de performans antrenörü olan Miguel Peiro Montanana’nın büyük etkisinin olduğu öğrenildi. Peiro’nun telkiniyle hareket eden Ismael’in, oyunculara bir anda aşırı kondisyon yüklemesi yapmadan yavaş yavaş tempoyu artırarak başarılı ve hasarsız sonuç aldığı kaydedildi.