Daha önce Şenol Güneş'in Beşiktaş 'ta çalıştığı dönemde atletik performans ekibinin başında yer alan ve Önder Karaveli'yle birlikte tekrar göreve gelen Miguel Peiro Montanana, takıma etkisini göstermeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklar minimum düzeye indi

Özellikle ilk yarının sonuna doğru fizik olarak düşüşe geçen siyah beyazlılar da İspanyol antrenör, ilk iş takımın Antalya’ya kampa gitmesinde ısrarcı oldu. Kampta fiziki yüklemelerin yanısıra kas ölçümleri ve kan tahlilleri yapılarak eksik olan oyunculara özel program uygulandı. Sakatlanma riski olanlar korundu. Bu çalışmalar etkisini gösterdi ve bir iki isim dışında sakatlıklar minimum düzeye indi.

Siyah beyazlı ekip, Kayserispor maçı öncesi kenetlendi

Öte yandan şampiyonluktan uzaklaşan ve Avrupa hedefi de kalmayan Beşiktaş'ta öncelikli tek hedef Türkiye Kupası olarak kalırken, yarın ki Kayserispor maçı öncesi takım kenetlendi.

Atiba motivasyonu

Yıllara meydan okuyan kaptan Atiba ise bu konuda dümene geçip arkadaşlarını motive ediyor. Hocası Önder Karaveli ile çok iyi diyalog içersinde olan Atiba özellikle takımın yabancılarını kupaya hazırlıyor. Önder Karaveli ve ekibi de son dönemde çıkıştaki Kayserispor için uyarılarını sıraladı. (Ajansspor)