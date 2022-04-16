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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi zirve peşinde

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalsa da krallık yarışında oldukça iddialı konumda.

16 Nisan 2022, Cumartesi 08:34 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi zirve peşinde

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi, bu sezon sergilediği performansla beklentilerin altında kalsa da krallık yarışında oldukça iddialı konumda.

Alanyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Belçikalı forvet, totalde 14 skor sayısıyla El Kaabi’nin 1 gol gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Giresunspor karşılaşması öncesinde yapılan takım çalışmalarında attığı gollerle yıldızını parlatan tecrübeli oyuncu, kalan haftalarda başarılı bir ivme yakalarsa yeni sezonda da Siyah- Beyazlı formayı giyebilir.

3-4-3 formasyonunda Batshuayi’nin performansından şu anlık memnun olan teknik direktör Valerien Ismael, kesin kararını sezon sonunda verecek.

Michy Batshuayi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 gol attı.

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