Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında tutuk bir görüntü ortaya koyan Michy Batshuayi, ikinci bölümde ise çıkışa geçmişti. İlk 3 maçta; Rize, Antep ve Karagümrük filelerini havalandırmayı başaran Belçikalı futbolcu, 1- 1 sona eren Yeni Malatyaspor müsabakasında ise Alex Teixeria’nın golünün asistini yapmıştı.

Son 4 maçta 4 gole katkıyla oynayan tecrübeli futbolcu. oldukça verimle geçirdiği Antalya kampının ardından şovuna kaldığı yerden bugün devam etmek istiyor. Batshuayi, bu akşam Antalya filelerini boş geçmeyip gollerine yenilerini eklemeyi amaçlıyor.







