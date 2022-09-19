Beşiktaş'ta, Mert Günok zamanı
Siyah-Beyazlılar'da son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi. Bu formsuzluk doğal olarak Ersin Destanoğlu’nun sorgulanmasına yol açtı. Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması sebebiyle milli arası sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.
Beşiktaş ’ın uzun yıllar en büyük sıkıntılarından biri olan kaledeki güven eksikliği bu sezon yeniden baş gösterdi! Siyah-Beyazlılar, 7 maçta kalesinde 10 gol görürken son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi. Bu formsuzluk doğal olarak Ersin Destanoğlu’nun sorgulanmasına yol açtı.
Göreve hazır
Ersin’de geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken, İstanbulspor maçında yediği iki gol taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu. Teknik direktör Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması sebebiyle milli arası sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatan Mert, göreve hazır.