Beşiktaş ’ın uzun yıllar en büyük sıkıntılarından biri olan kaledeki güven eksikliği bu sezon yeniden baş gösterdi! Siyah-Beyazlılar, 7 maçta kalesinde 10 gol görürken son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi. Bu formsuzluk doğal olarak Ersin Destanoğlu’nun sorgulanmasına yol açtı.

Göreve hazır

Ersin’de geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken, İstanbulspor maçında yediği iki gol taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu. Teknik direktör Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması sebebiyle milli arası sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatan Mert, göreve hazır.