Kara Kartal’ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ligde 4 maç sonrasında bir karşılaşmada 11’d e görev yaptı. Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda 3-2 mağlup olunan Başakşehir maçında 11’d e başlayan Mert Günok, sonrasında ligde oynanan Galatasaray , Hatayspor, Trabzonsporve Alanyaspor maçları ile Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 2 Sporting maçında görev yapmamıştı. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile oynanan karşılaşmaya 11’d e başlayan Mert Günok, Giresunspor mücadelesinde de ilk 11’de forma şansı buldu. Tecrübeli file bekçisi, dün akşam sergilediği etkisiz performansla taraftarını adeta üzdü. Maçın 22. dakikasında Fousseni Diabate’nin penaltıdan attığı golde topun fileleriyle buluşmasını engelleyemeyen Mert, 55’te Alexis Perez’in Beşiktaş ceza alanı önüne gönderdiği topu kontrol etmek için hatalı çıkış yaparak Ibrahima Balde’nin topu boş filelerle buluşturmasına yol açtı.

Ambulansla hastaneye götürüldü

63’te Serginho’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından topu kontrol eden Balde vuruşunu yaptı, kaleci Mert’ten dönen topu sağ ayak içiyle Serginho ağlara gönderdi. Maçın 90. dakikasında savunma arkasına sarkan Flavio, ceza sahası içi sağ çaprazından topu solundaki Champness’a aktardı. Bu esnada kaleci Mert çime takıldı ve yerde bir sakatlık yaşıyordu. Champness boş kaleye topu ağlara gönderdi. Çapraz bağlarından sakatlanan Mert, ambulansla hastaneye götürüldü. Çapraz bağları kopan tecrübeli kaleci, sezonu kapattı.