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Beşiktaş'ta Mert Günok, 4 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ligde 4 maç sonrasında bir karşılaşmada 11'de görev yaptı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Mert Günok, 4 maç sonra ilk 11'de

Beşiktaş 'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ligde 4 maç sonrasında bir karşılaşmada 11'de görev yaptı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda 3-2 mağlup olunan karşılaşmada 11'de başlayan Mert Günok, sonrasında ligde oynanan Galatasaray , Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2 Sporting maçında görev yapmamıştı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Mert Günok, Giresunspor mücadelesinde de ilk 11'de forma şansı buldu.


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