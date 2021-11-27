Beşiktaş 'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, ligde 4 maç sonrasında bir karşılaşmada 11'de görev yaptı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda 3-2 mağlup olunan karşılaşmada 11'de başlayan Mert Günok, sonrasında ligde oynanan Galatasaray , Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçları ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 2 Sporting maçında görev yapmamıştı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan Mert Günok, Giresunspor mücadelesinde de ilk 11'de forma şansı buldu.







