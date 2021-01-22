Fatih Karagümrük deplasmanında teknik direktör Sergen Yalçın Oğuzhan'ı kulübeye çekerken orta sahada Bernard Mensah'a forma verdi. Penaltı kaçırdığı Kayseri deplasmanının ardından 3 maç sonra ilk 11'de oynayan Ganalı oyuncu ise yakaladığı fırsatı çok iyi kullandı, maçın yıldızı oldu. Karşılaşmada 2 kez fileleri sarsan bir vuruşu da direkten dönen Mensah, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına kayıpsız devam etmesinde büyük pay sahibi oldu. Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı karşılaşmanın ikinci yarısında fırtına gibi esti.

Golü attı, Dorukhan'la değişti

50'de rakip savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapıp ceza sahasına giren Mensah sol ayakla uzak köşeye topu gönderdi. Bu gol Mensah'ın 3-0 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinin ardından 9 maç sonra ürettiği ilk skor oldu. 64'te ise yıldız orta saha şanssızdı, yine sol ayakla denediği gol vuruşu bu kez direğe takıldı. Mensah 70'te kendi başlattığı atakta Aboubakar'ın kaleciden dönen şutunu tamamladı, farkı 4'e çıkardı ve ligde 4. kez fileleri havalandırmış oldu. Gol sevincinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın Ganalı oyuncuyu oyundan çıkardı, yerine Dorukhan'ı aldı.

6 yıl sonra duble

Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa forması ile boy gösteren Bernard Mensah ardından da Kayserispor'a gitmişti. 3 yılda 13 gol atan Ganalı yıldız sezon başında Beşiktaş'a transfer oldu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu dün akşam 6 yıl aradan sonra bir maçta 2 gol birden attı. Mensah 22 Ağustos 2014'te Portekiz Ligi'nde Guimaraes formasıyla Penafiel'i 3-0 yendikleri maçta 2 gol atmıştı.



