Alt yapıdan gelen futbolculara, Ersin, Serdar ve Rıdvan'dan sonra Emirhan İlkhan da eklendi. Merkez orta saha oyuncusu olmasına rağmen Süper Kupa'da sağ açıkta görev verilen 2004 doğumlu futbolcu iyi performansı ile alkış aldı. Farklı yaş gruplarından çok yetenekli oyuncuları bulunduğunu belirten Beşiktaş Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi, “Her sene artan sayıda yukarıya oyuncu atarak devam edeceğiz. Kulüplerimizin kurtuluşu buradan geçiyor. Emirhan bu gençlerden sadece bir tanesi. Bu gençleri bir iki maça veya harekete bakıp çok fazla da abartmamak gerek. Zira daha yolun çok başındalar. Gereksiz yere göklere çıkarmayıp sabır ve öğreti ile üstlerinde durup destek olalım. Ancak bu şekilde gelişimlerini sürdürürler. Ben oldum deyip bu yaşlarda çalışmayı bırakmasınlar. Her idman ve maç yeni bir şey öğrenip üstüne koysunlar" dedi.