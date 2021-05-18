Süper Lig'de hedeflediği şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, eski gözdesi Marko Livaja ile bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yunanistan basınının Hırvatistan'dan Index.hr'ye dayandırdığı habere göre Beşiktaş, önümüzdeki hafta Marko Livaja ile bir görüşme gerçekleştirecek. Önceki transfer dönemlerinde de ismi sık sık gündeme gelen Livaja, sezon ortasında AEK'dan ayrılıp ülkesinde Hajduk Split'e gitmişti. Livaja'nın Hajduk ile olan yarım sezonluk anlaşması 30 Haziran itibariyle sona erecekken oyuncuyla birçok önemli ekibin ilgilendiği ifade ediliyor.

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Bu sezon Hırvatistan'da Hajduk formasıyla 14 lig maçına çıkan Livaja; 5 gol, 6 asistlik bir katkı sağladı. Aboubakar konusunda yaşanan gelişmelerin sonrasında Beşiktaş'ın hücum hattına takviye yapması planlanırken Livaja'nın en önemli adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

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