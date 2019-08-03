Beşiktaş'ta eski golcüler Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gündeme geldi.

Udinese'yle oynanan ve 2-0 kaybedilen hazırlık maçında uzun zaman sonra ilk kez forma giyen Burak Yılmaz sakatlanmış ve bugün de tecrübeli golcünün 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkmıştı.

Siyah Beyazlı yöneticilerin ise eski forvetler Gomez ve ABoubakar transferini gündemlerine aldıkları öğrenildi.

Mario Gomez geçen sezon Stuttgart formasıyla 34 maçta 8 gol 2 asist, Aboubakar ise uzun süre sakat geçirdiği sezonda Porto formasıyla 11 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Orhan Yıldırım