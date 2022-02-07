Ligde dün akşam oynanan Antalyaspor maçında sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrılan Beşiktaş ’ta bitirici santrafor eksikliği bir kez daha hissedildi. Siyah beyazlılar da Michy Batshuayi’nin bir türlü bekleneni verememesi eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu.

Balotelli ile anlaşma sağlanmıştı, Sergen Yalçın veto etti

Antalyaspor maçı sonrasında büyük üzüntü yaşayan Beşiktaş’ta yöneticiler sezon başında Erdal Torunoğulları’nın her konuda anlaştığı ancak Sergen Yalçın’ın transferini veto ettiği İtalyan golcü Mario Balotelli konusundaki pişmanlıklarını dile getirdiler.

"Bize böyle bir isim lazımdı. Fırsatı kaçırdık”

Yöneticiler, ‘Balotelli‘nin çıkışı ortada. Adana’da hayat buldu. Büyük ihtimalle bize transfer olsa burada da kendini bulacaktı. Tam bir golcü; bize böyle bir isim lazımdı. Ama teknik ekip istemedi. Fırsatı kaçırdık üstelik mali yönden de uygundu” dedikleri öğrenildi.

“Bu çocuğun beyni yok”

Sergen Yalçın 2013 yılında yorumcu olarak katıldığı bir programda Mario Balotelli hakkında çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. Yalçın, İtalyan golcü için “Bu çocuğun beyni yok. Valla beyni yok. Şu yaptığı harekete bak, ne kadar saygısız bir insan. Laubali bir vuruş yapabilirsin o normaldir o futbolun içinde var. Şu rakibe karşı yaptığı hareket, rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Hocasının oyundan alması iyi ben olsam kovardım” ifadelerini kullanmıştı.

Balotelli’den Sergen Yalçın’a çok konuşulan hareket

Beşiktaş’ın Adanaspor ile ligin 6. haftasında oynadığı maçta, Balotelli takımının ikinci golünü attıktan sonra Sergen Yalçın’ın önüne gitti ve siyah beyazlı teknik adamın 2013’te yaptığı “Balotelli’nin beyni yok” sözlerini hatırlatarak parmaklarıyla kafasını göstererek tepki gösterdi.

“Bize gelemedi diye mi…”

Karşılaşmanın ardından Balotelli’nin hareketini değerlendiren Sergen Yalçın, “Balotelli benim muhattabım değil. Ben teknik direktörüm, o oyuncu. Kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim. Neden bana böyle bir hareket yaptı anlamadım. Geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasına ne kurduysa. Kendisi adına üzücü bir durum. Maalesef kendi seviyesini belli etmiş oldu. Yazık oldu biraz kendisi için. Çok samimiyetsiz bir hareket.” şeklinde konuşmuştu.

“Tanımadığın biri hakkında konuşmak cahillik”

Tecrübeli golcü ise yaptığı Sergen Yalçın’ın hakkında söylediklerini bilmediğini belirterek, “Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım.

“Maçtan önce gördüm, hocama 'lütfen beni oynat’ dedim”

Ben soyunma odasındayken maça çıkmadan önce bir arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaş taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. "

Transferi dünyada manşet oldu

Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giyen Balotelli, ardından oynadığı Nice, Marsilya, Brescia ve Monza'da beklentileri karşılayamadı. Monza'dan Adana Demirspor'a bedelsiz transfer olan İtalyan yıldızın imzası tüm dünyada manşetlere çıktı.

Adana’da yeniden 'Süper Mario' oldu

Kariyerinde büyük bir düşüşe geçtikten sonra sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan 'Süper Mario' lakaplı 31 yaşındaki golcü, mavi lacivertli forma ile Süper Lig'de adeta yeniden doğdu.

Geç açıldı tam açıldı

Kariyerindeki düşüşün ardından Süper Lig’de nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan Mario Balotelli, ilk golünü 5. haftada kaydederken, geride kalan 24 hafta sonunda 22 maçta 11 gol ve 5 asiste ulaştı.

Son hafta 2 gol birden attı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile golsüz berabere kaldığı 24. haftada Adanaspor, Çaykur Rizespor 'u deplasmanda Çaykur Rizespor'un 3-1'le geçerken, İtalyan golcü attığı iki golle takımının galibiyetinde büyük başrolü oynadı.

4 yıl sonra İtalya Milli Takımı’na davet edildi

Balotelli’nin Süper Lig’deki başarılı performansı İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin de dikkatini çekti. 31 yaşındaki Balotelli, 4 yıl sonra daha önce 36 kez formasını giydiği milli takıma davet edildi.

Balotelli’nin kariyerinde çok önemli bir yere sahip olan Mancini, İtalyan futbolcuyu Inter’de görev yaptığı dönemde altyapıdan a takıma çıkaran isimdi.

6 aileye yardım etti

Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Ahbap Derneği’nin başkanlığını yapan ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardımda bulundu. (Ajansspor)