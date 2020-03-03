Beşiktaş’ın yıldızı Kevin-Prince Boateng’in önceki gün Mario Balotelli’yle Instagram hesabından yaptığı yorumlaşma, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Ganalı oyuncu, fotoğrafına yorum yapan İtalyan golcüye, “Come to Beşiktaş” (Beşiktaş’a gel) yazdı.

Balotelli ise bu çağrıya, “Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor” ifadeleriyle cevap verdi. Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli’yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar. Şu anda Brescia forması giyen Balotelli, 2 yıl önce Beşiktaş’ın gündemine gelmiş ancak o dönemki teknik direktör Şenol Güneş’in vetosu sonrasında transfer gerçekleşmemişti.



