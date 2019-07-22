Beşiktaş'ta bir buçuk sezon boyunca forma giydikten sonra 7 milyon euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'a transfer olan Marcelo Guedes, yaz transfer döneminde yeniden Siyah Beyazlılar'ın gündemine gelmişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda önümüzdeki sezon da kesinlikle Lyon'da kalacağını söyleyen deneyimli savunmacıyla ilgili Fransız basınından gelen bir iddiaysa Beşiktaşlıları heyecanlandırdı.

Radio Scoop'tan Gael Berger, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Olimpik Lyon'un kadrosunda tutmak istemediği Marcelo'yu bazı Türk kulüpleri transfer etmek istiyor. Bu noktada en önemli şey şu: Marcelo'yu takımdan ayrılmaya ikna etmek." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon 46 maçta görev yapan ve takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Marcelo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



