Christoph Daum döneminde, 1993’te Beşiktaş ’a malzemeci olarak giren Erdal Erdem o günden bu güne tam üç üniversitede beden eğitimi ve spor , spor yöneticiliği ve ekonomi bölümlerini bitirirken girdiği kursları en yüksek puanlarla tamamlayıp UEFA A teknik direktör lisansı almayı başardı.

LAKABI ZIZOU

Erdem şu anda Beşiktaş, Bayern Münih veya Barcelona dahil Avrupa’da tüm kulüplerin başında teknik direktör olarak sahaya çıkma yetkisine sahip. Zinedine Zidane’a benzerliğinden dolayı Beşiktaş’ın eski teknik direktörlerinden Jean Tigana’nın ‘Zizou’ lakabını taktığı Erdem en büyük hayalinin bir gün Milli Takım ’ı çalıştırmak olduğunu söyledi.

ALIN TERİNİN SIRLARINI BİLİRİZ

Bir ilan üzerine başvurarak Beşiktaş’ta malzemeciliğe başladığını belirten Erdal Erdem şunları söyledi: “Malzemeci alın teri ve mücadelenin sırlarını bilir. Göreve başladığımdan bu yana sürekli günlük tutarım. Hem kendi çalışma düzenim hem de çalıştığım teknik adamların saha içindeki sistem ve taktiklerini not alırım.” Erdal Erdem elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine de katıldığını dile getirdi.

TEKNİK ADAMLIK FUTBOLCULUĞA GÖRE DAHA KOLAY

Erdem “Bilgi, özgüven ve tecrübeye sahipseniz futbolcu ile uğraşmak dünyanın en kolay işi” diyen Erdem şunları söyledi: “Futbolculuk daha zor çünkü futbolcu fiziksel ve mental mücadeleyi birlikte veriyor. Bu nedenle Futbolcunun şifrelerini çözen başarılı olur. Bunu Mustafa Denizli ve Sergen Yalçın’da gördüm.

BLIC HALEN ARAR, DEL BOSQUE TAM BİR KÜTÜPHANEDİR

Yıllardır Avrupa’nın ve Türkiye’nin en başarılı ve büyük teknik adamları ile çalıştım. Hepsiyle hala görüşüyorum. Slaven Biliç, sürekli beni arar ve konuşuruz. Aklıma takılanları sorarım” diye konuştu. Vicente Del Bosque için “Mükkemmel bir teknik adam kütüphanesi” ifadelerini kullanan Erdem Türkiye’de çok sayıda iyi antrenör olduğunu söyledi. (Hürriyet)