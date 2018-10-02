Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Sonrasında pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapan siyah beyazlılar, antrenmanın ana bölümünde taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.

Siyah Beyazlı ekip, yarın saat 14.00’de özel uçakla İsveç'in Malmö şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.00’de yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30’da teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenleyecek.

DHA