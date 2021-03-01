Süper Lig’de geçen haftayı 3-0’lık Denizlispor galibiyetiyle tamamlayan Kara Kartal’da teknik ekip, kadrosunu en iyi şekilde kullanmayı sürdürüyor. Elinde alternatifli bir oyuncu grubu bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, bundan dolayı Denizli maçında ideal 11 oyuncuları olmalarına rağmen Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz’a süre vermemişti. Sakatlıktan yeni çıkan oyuncularını geçen hafta dinlendiren Yalçın, bu iki ismi yarın Yeni Malatyaspor’la deplasmanda oynanacak mücadelede sahaya sürecek. Başarılı hocanın, Fabrice N’Sakala ve Kevin N’Koudou’yu kulübeye çekmesi bekleniyor.

Montero çalışmalara başladı

Dizindeki sakatlığı süren Cenk Tosun ve dün idmanlara başlayan Francisco Montero’nun ise tedavilerine devam ediliyor. İki futbolcunun yarınki Yeni Malatyaspor mücadelesinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. İkilinin, cumartesi günkü Gaziantep müsabakasının kadrosunda olacağı bildirildi.



