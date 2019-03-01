Beşiktaş'ta maaşlar ödenmiyor

Beşiktaş’ta personel maaşlarının gecikmesi mutsuzluğa yol açtı.

01 Mart 2019, Cuma 08:33
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Beşiktaş'ta maaşlar ödenmiyor

Kulüp personelinin 2,5, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri personelinin ise dört aydır maaş almadığı belirtildi. Ciddi sıkıntı yaşayan kulüp çalışanları, Beşiktaş yönetiminin problemi çözmesini bekliyor.

KULÜBÜ ŞİKÂYET ETMİŞTİ

Alacakları için Beşiktaş’a FIFA’ya şikâyet eden, ondan sonra da forma yüzü göremeyen Gary Medel, yaptığına pişman oldu. Geçtiğimiz günlerde oyunculara alacaklarını yatıran yönetimin, Şilili futbolcuya ise FIFA’nın belirlediği tarihte ödeme yapacağı belirtildi. (Türkiye Gazetesi)

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