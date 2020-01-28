Mısır’ın Akhbarak haber sitesine göre, Göztepe deplasmanında sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyen deneyimli futbolcu, takımın sportif başarısızlığı ve teknik adam değişikliği gibi problemlerin yanı sıra Demir Grup Sivasspor maçında takım arkadaşı Caner Erkin ile yaşadığı sert tartışmayla sarsıldı. Elneny’ye yakın bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre, iki aydır maaşını alamadığı da savunulan Mısırlı futbolcunun durumu için “Elneny, Beşiktaş’ta krizle dolu” yorumu yapıldı. (Skorer)