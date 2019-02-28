Beşiktaş'ta ekonomik kriz tavan yaptı. Maddi anlamda zor günler geçiren Siyah-Beyazlı ekipte futbolcu ve çalışanların uzun süredir maaşlarını alamadıkları ortaya çıktı.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre kulüp profesyonellerine 3 aydır, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan personele 4 aydır, ayrıca futbolculara da 3 aydır ödeme yapılmadığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin sadece sözleşme fesih riski doğabilecek yabancı futbolculara ödeme yaptığı bu durumun da takımda rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan kulüp personelleri de Siyah-Beyazlı yönetimin sonunu çözmesini bekliyor.

Fanatik Özel