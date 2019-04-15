Lider Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, yeni sezondaki teknik direktör planını belirledi. 12 Mayıs’ta yapılacak seçim yarışından ipi göğüsleyerek çıkmayı hedefleyen Orman, öncelikle teknik direktör sorununu çözecek. Başkan Orman, Beşiktaş’ı 2003’te, 100. yılda mutlu sona taşıyan Mircea Lucescu’yu takımın başına getirmeyi hedefliyor. Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılığı için de Alanya teknik direktörü Sergen Yalçın’ı düşünüyor.

YÖNETİMDEN BAŞKAN’A ONAY

Başakşehir maçını tribünden takip eden Lucescu’nun karşılaşma boyunca notlar alması dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli çalıştırıcının Siyah-Beyazlı futbolcuların gösterdiği performanstan memnun olduğu da belirtildi. Milli Takım’da Rumen hocanın yardımcısı olan Tayfur Havutçu da geniş kadroda yer alacak. Alanyaspor’da iyi bir grafik sergileyen Sergen Yalçın da Lucescu ile çalışmayı istiyor. Başkan Fikret Orman’ın Lucescu-Sergen formülüne Siyah-Beyazlı yöneticiler de onay verdi.

GUTİ’NİN DURUMU BELİRSİZ

Şu anda Beşiktaş teknik heyeti kadrosunda yer alan Guti’nin durumu konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Başakşehir maçında yedek kulübesinde ilk kez bu kadar etkili ve istekli olan İspanyol spor adamı ile ilgili kararı ise Lucescu verecek. Yönetim Guti’nin son dönemde takıma katkısından dolayı oldukça memnun. Guti, “Beşiktaş’ta çok mutluyum. Burada birinci adamlık konusunda büyük tecrübe kazanıyorum. Benim için önemli. Kariyerimle ilgili kararımı sezon sonunda vereceğim” açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Akşam



