Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Loris Karius, takım çalışmalarındaki performansıyla göz dolduruyor.
Cumartesi günü Rizespor’la oynanacak mücadele öncesinde formunun zirvesinde bulunan Alman kaleci, başarılı görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.
Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Loris Karius, takım çalışmalarındaki performansıyla göz dolduruyor.
Cumartesi günü Rizespor’la oynanacak mücadele öncesinde formunun zirvesinde bulunan Alman kaleci, başarılı görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.
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