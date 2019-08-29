Beşiktaş'ta Loris Karius güven veriyor

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, antrenmanlardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

29 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş'ta Loris Karius güven veriyor

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Loris Karius, takım çalışmalarındaki performansıyla göz dolduruyor.

Cumartesi günü Rizespor’la oynanacak mücadele öncesinde formunun zirvesinde bulunan Alman kaleci, başarılı görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.  



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