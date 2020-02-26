Beşiktaş'ta loca sahiplerine yönetimden uyarı
Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayan Kara Kartal'da yönetim Trabzonspor’un golleri sonrasında localardan sevinç seslerinin yükselmesi sonrası loca sahiplerine uyarılarda bulundu.
Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayan Kara Kartal, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
Trabzonspor’un golleri sonrasında Beşiktaş’ın stadında bulunan locaların birçoğundan sevinç sesleri yükselmiş ve Siyah-Beyazlı taraftarlar da buna tepki göstermişti.
Konuyla ilgili olarak yapılan şikayetleri haklı bulan yönetimin, bu konuda loca sahiplerine uyarı gönderdiği kaydedildi.