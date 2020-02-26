Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Vodafone Park’ta Trabzonspor’u ağırlayan Kara Kartal, rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

Trabzonspor’un golleri sonrasında Beşiktaş’ın stadında bulunan locaların birçoğundan sevinç sesleri yükselmiş ve Siyah-Beyazlı taraftarlar da buna tepki göstermişti.

Konuyla ilgili olarak yapılan şikayetleri haklı bulan yönetimin, bu konuda loca sahiplerine uyarı gönderdiği kaydedildi.