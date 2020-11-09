Başkanın görüşeceği ikinci isim ise Adem Ljajic... Kara Kartal’ın 1 numarası, bir türlü beklentileri karşılayamayan ve özellikle bu sezon performansında büyük düşüş yaşayan Sırp yıldızla, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelecek.

66 milyon TL’ye geldi!

Başkan Çebi, umursamaz tavırlarıyla Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çeken tecrübeli oyuncudan, kötü gidişine son verip takımda kendine yer bulmasını isteyecek. Yönetim, 6.5 milyon Euro (66 milyon TL) bonservis bedeliyle transfer edilen Ljajic’i yeniden kazanmayı amaçlıyor.