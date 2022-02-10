Beşiktaş'ta Ljajic, N'Sakala, Douglas ve Lens'in yarım sezonluk maliyeti dudak uçuklattı!
Ara transferde Beşiktaş'ta kadro dışı olan isimlerden sadece Adem Ljajic'e teklif geldi. Ancak o da İstanbul dışına gitmek istemedi. Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens'le ilgilenen bile olmadı. 4 futbolcunun Beşiktaş'a yarım sezonluk maliyeti ise dudak uçuklattı. Bu futbolculara yapılan ödemeler küçük bir servet seviyesinde.
Beşiktaş 'ta kadro dışı durumunda bulunan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens devre arası takımdan ayrılmadı.
Bu 4 oyuncu arasında sadece Ljajic için teklifler gelirken 30 yaşındaki futbolcu, İstanbul dışına çıkmak istemediği için GZT Giresunspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u geri çevirdi.
Başakşehir ile anlaşması ise Beşiktaş ile sözleşme fesih görüşmelerine takıldı. Diğer üç isme hiçbir kulüp tarafından teklif yapılmadı.
Yarım sezonluk ücretleri 3.2 milyon Euro (50 milyon TL) olan 4 ismin yükü yine Beşiktaş'ın omuzlarına kalmış oldu. Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmeleri bitecek bu oyunculardan kurtulacağı günü iple çekiyor.
Takımdan ayrı bir şekilde hareket eden, A takım binasını ve yemekhanesini kullanamayan bu oyuncular, çalışmalarını 3 numaralı sahada gerçekleştiriyor.
(Sabah)