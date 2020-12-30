Süper Lig’de 15. hafta mücadelesinde önceki akşam Sivasspor’u 3-0’lık skorla geçen Beşiktaş, pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, pas, 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve mini kale maç yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı. Kara Kartal’da uzun süredir takımla çalışmayan Adem Ljajic, dün ekibe geri döndü.

Sırada Töre var

Son olarak 21 Kasım’daki Başakşehir maçında 11 dakika süre alan ardından formayı unutan Sırp futbolcu, dünkü idmanın tamamında yer aldı. Ljajic, görev verilmesi halinde pazar günkü Kayserispor mücadelesinde forma giyebilecek. Bugünü izinli geçirecek olan Siyah-Beyazlılar’ın, Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edeceği bildirildi. Öte yandan bireysel çalışmalarını tamamlayan Gökhan Töre’nin de yarın takıma katılması bekleniyor.