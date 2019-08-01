Beşiktaş'ta Lens'in gözü formada

Beşiktaş’ın tartışılan isimlerinden Jeremain Lens, antrenmanlardaki performansıyla ön plana çıkmayı başarıyor.

01 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Beşiktaş'ta Lens'in gözü formada

Beşiktaş’ın en tartışılan ismi olan Jeremain Lens, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Dün yapılan güç ve denge antrenmanının ön plana çıkan ismi olmayı başaran Hollandalı kanat oyuncusu, hırsıyla forma yarışının içinde olacağını gösterdi.



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