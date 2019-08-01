Beşiktaş’ın en tartışılan ismi olan Jeremain Lens, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Dün yapılan güç ve denge antrenmanının ön plana çıkan ismi olmayı başaran Hollandalı kanat oyuncusu, hırsıyla forma yarışının içinde olacağını gösterdi.







