Lens'in fazla kiloları dikkat çekerken, sözleşmesi bitecek olan dört oyuncunun ayrılmasıyla 5 milyon avro kulübün kasasında kalmış olacak.

Hakem isyanı

Beşiktaş 'ın sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 kaybettiği maç sonrası soyunma odasında isyan vardı. Siyah beyazlı futbolcular kötü oynadıklarını kabul ettiler ancak hakem kararlarının da oyunlarını düşmesinde büyük rol oynadığını dile getirdiler. Özellikle kaleci Ersin Destanoğlu soyunma odasında duruma en çok tepkili olan isimdi. Genç kaleci, "Larin'in Trabzonspor maçında yaptığından ne farkı var?" diyerek Muleka'nın kendisini yere attıktan sonra yüzüne yaptığı müdahaleye kırmızı çıkmamasına isyan etti. (Türkiye)