Beşiktaş’ta Lens ve Oğuzhan için indirim zamanı

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, mali yönden kulübün yükünü hafifletmek için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bu doğrultuda futbol takımında yüksek maliyetli isimlerle masaya oturmayı planlayan yönetim, kendilerine aşırı yük olan maaşları ödeyemeyeceğini belirtip, karşılıklı anlaşarak orta yolu bulmaya çalışacak. Eğer indirim üzerinden orta yol bulunmaz ise ikinci teklif, bu oyuncularla yolları ayırmak olacak.

İlk olarak görüşme masasına çağrılacak isimlerin, performansları uzun süredir beklentilerin altında olan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens olacağı öğrenildi. Bu sezon da tribünlerin tepki gösterdiği Oğuzhan’ın kontratı 2022 yılında bitiyor ve tecrübeli futbolcu Kara Kartal’dan yıllık 2.4 milyon Euro (15.3 milyon TL) kazanıyor.

Lens’in her sene azalıyor...

Tıpkı Oğuzhan gibi beğenilmeyen isimlerden Lens’in de sözleşmesi 2.5 yıl sonra bitecek. Hollandalı oyuncunun sözleşmesi de bu sezon 2.3 milyon Euro (14.7 milyon TL), gelecek sezon 1 milyon 950 bin Euro (12.4 milyon TL) ve 2021- 22’de de 1.8 milyon Euro (11.5 milyon TL) üzerine yapılmıştı.

Hem Oğuzhan hem de Lens’ten bu ücretlerini 1 milyon ile 1.3 milyon Euro arası bir rakama çekmeleri istenecek.

İki oyuncunun, bu teklife nasıl bir cevap verecekleri ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Orhan Yıldırım