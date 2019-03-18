Konyaspor’un ardından Göztepe’yi yenerek ikincilik yarışındaki iddiasını güçlendiren Beşiktaş, diğer taraftan ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Ay sonuna dek futbolculara 13 milyon Euro ödemesi gereken siyah beyazlı yönetim, öncelikli olarak Jeremain Lens’in alacaklarını vermek zorunda. Sözleşmesinde özel bir madde bulunan Hollandalı futbolcu, birikmiş alacaklarının bugün ödenmemesi halinde serbest kalma hakkını elde edecek.

Kritik tarih 31 Mart

BEŞİKTAŞ yönetimi bu durumun önüne geçmek için Lens’in yaklaşık 1 milyon Euro tutarındaki alacaklarını bugün ödemeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana futbolcuların ücretlerini ödemekte zorlanan Beşiktaş’ta kritik tarih 31 Mart. Oyunculardan ‘Alacağım yoktur’ yazılı belge alıp UEFA’ya göndermesi gereken yönetimin bunu yapabilmesi için de futbolculara toplam 13 milyon Euro ödemesi gerekiyor.

Yönetim kaynak arayışında

Siyah beyazlılar futbolculardan borçsuzluk kağıdı alamadığı taktirde UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilme tehlikesi ortaya çıkacak. Yönetim 13 milyon Euro’yu ödemek için kaynak arayışlarını hızlandırırken, Uzak Doğu ülkelerine 10 günlük çıkarma yapan başkan Fikret Orman’ın buradan sponsorluk anlaşmaları yaparak dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet