Beşiktaş’ta Lens olmadı, Oğuzhan gitti

Hollanda ekibi Feyenoord’un hocası Dick Advocaat, ilk olarak Jeremain Lens’i istedi. Ancak Kırmızı-Beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle rotayı Oğuzhan’a çevirdi.

27 yaşındaki futbolcu, dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı, bugün de resmi imzayı atacak. 6 aylığına kiralanan Oğuzhan’ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok ve maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek.

Dün Hollanda’ya giden Oğuzhan, havalimanında yaptığı açıklamada, “Bir yıldır performansım tartışılıyor. Bunun farklı sebepleri var. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Beşiktaş’a para kazandırıp inşallah gidebilirim. Belki tekrar Beşiktaş’a geri gelirim. Huzurlu olmak için eski performansıma dönmek için gidiyorum” dedi.