Beşiktaş'ta Larin’in doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in doğum günü bugünkü antrenman öncesinde kutlandı.

17 Nisan 2019, Çarşamba 13:34
- A +
Beşiktaş'ta Larin’in doğum günü kutlandı

Siyah-beyazlı takımda Cyle Larin’in doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 25 yaşına giren Cyle Larin’e mutluluklar diledi. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.