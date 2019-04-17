Siyah-beyazlı takımda Cyle Larin’in doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 25 yaşına giren Cyle Larin’e mutluluklar diledi.
İHA
Siyah-beyazlı takımda Cyle Larin’in doğum günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, 25 yaşına giren Cyle Larin’e mutluluklar diledi.
İHA
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