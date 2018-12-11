Beşiktaş'ta Larin gözden düştü

Cyle Larin’in düşük performansı, yönetimi harekete geçirdi. Takımda yetersiz bulunan isimlerle yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu listeye Larin’i de ekleyebilir.

11 Aralık 2018, Salı 06:22
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Beşiktaş'ta Larin gözden düştü

Kanadalı forvet Cyle Larin’in düşük performansı, yönetimi harekete geçirdi. Takımda yetersiz bulunan isimlerle yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu listeye Larin’i de ekleyebilir. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, devre arasına kadar 23 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip edecek.

2018’in sırasıyla son maçları olan Malmö, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında Larin’in yapacakları, geleceği konusunda da belirleyici olacak.

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