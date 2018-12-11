Kanadalı forvet Cyle Larin’in düşük performansı, yönetimi harekete geçirdi. Takımda yetersiz bulunan isimlerle yolları ayırmayı planlayan yönetim, bu listeye Larin’i de ekleyebilir. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetim, devre arasına kadar 23 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip edecek.

2018’in sırasıyla son maçları olan Malmö, Trabzonspor ve Kasımpaşa karşısında Larin’in yapacakları, geleceği konusunda da belirleyici olacak.

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