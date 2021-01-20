Kara Kartal’da sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Cyle Larin, Sergen Yalçın dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe büründü. Geçen sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem’de kiralık olarak geçirmesinin ardından takıma dönen ve başarılı teknik adamla uyumlu bir görüntü sergileyen Kanadalı futbolcu, önemli bir çıkışa imza attı. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkıp 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, 1 sene içinde yönetimin tüm planlamasını değiştirdi. Yeni sezon öncesinde kulübün bonservisiyle göndermek için yoğun çaba sarf ettiği Larin’le son olarak yeni sözleşme yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.









Bonservisi 10 milyon Euro

Kulüple sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan formda futbolcuyla şimdiden birçok kulübün ilgilenmesini göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, başarılı golcüyle sözleşme yenileme kararı aldı. Buna göre Beşiktaş Yönetimi’nin, Larin’e 3 yıllık yeni kontrat teklif edeceği bildirildi. Ara transfer döneminde 2 kulüpten 2.5 milyon Euro’luk transfer teklifi alan ve bu önerileri düşünmeden geri çeviren idareciler, Larin’in bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlemişti.

Orhan Yıldırım





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