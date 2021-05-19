Önümüzdeki sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılarda 38 haftalık lig maratonunun yanı sıra Şampiyonalar Ligi ve Türkiye Kupası maçalarını da kapsayan yoğun programda sıkıntı yaşamamak adına teknik heyet kadro yapılanması için startı verdi.

Bu sezonki başarının ardından geleceğe de yatırım yapmak isteyen Beşiktaş'ın radarına Senegal Ümit Milli Takımı'nın 1.87'lik ön liberosu Lamine Diack takıldı.

Makedonya’nın Shkupi takımında forma giyen 20 yaşındaki genç yıldız için yakın zamanda kulübü ile temasa geçileceği öğrenildi.

İlgili Haberler Lamine Diack kimdir?



