Siyah-Beyazlılar’daki başarılı futboluna ek olarak Hırvatistan’la da önemli başarılara imza atan Domagoj Vida, son olarak geçen yıl ülkesiyle Dünya Kupası’nda final heyecanı yaşamıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde birçok kulübün transfer teklifinde bulunduğu 29 yaşındaki stoper, hem kendisinin hem de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın kararıyla takımda kalmıştı. Kara Kartal’da istikrarlı görüntüsünü sürdüren tecrübeli stopere, İtalyan ve İngiliz takımlarının ilgisi devam ediyor...

Roma, İnter, Wolverhampton

Yakın dönemde İtalya’dan Roma ve İnter, İngiltere’den de Wolverhampton’ın transfer tekliflerinde bulunduğu yıldız futbolcu için dev kulüplerin ilgisinin sürmesi sonrasında yönetimde bu konuda karar değişikliğine gidilmesi gündeme geldi.

Fiyatı 95 milyon TL

Son 2 sezonda hem ligde hem de Avrupa’da istenilen sonuçların gelmemesi sebebiyle büyük bir gelir kaybı yaşayan ve ekonomik kriz içerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi’nin, Mayıs ayındaki seçimlerin ardından olumsuz gidişatı değiştirmek için oyuncu satışı yapabileceği konuşuluyor. Siyah- Beyazlılar’ın bu doğrultuda gönderebileceği isimlerin başında Domagoj Vida yer alıyor... Dünya Kupası’nın ardından Vida için 20 milyon Euro’luk (127 milyon TL) bonservis bedeli belirleyen yönetimin, bu kez Vida için kapıyı 15 milyon Euro’dan (95 milyon TL) açabileceği belirtildi.

En doğru karar (Gökmen Özcan - Mini yorum)

Dünya Kupası’ndaki performansıyla transfer piyasasındaki değeri zirve yapan Domagoj Vida, Beşiktaş’taki istikrarlı görüntüsüyle vitrinde kalmaya devam etti. Yönetim, ilk etapta belirlediği bedel karşılanmadığı için tok satıcı olarak Vida konusunda gelen önerileri geri çevirdi. Ancak şu anda kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntının kısa sürede halledilmesi mümkün gözükmüyor. Bundan dolayı Beşiktaş Yönetimi, krizin daha fazla derinleşmemesi için oyuncu satmak zorunda. Bu doğrultuda Vida’nın satılacak ilk isim olması sürpriz olmaz. Başarılı oyuncunun 3 milyon Euro’luk maaşı da düşünüldüğünde tüm okların Vida’yı gösterdiği ortada...