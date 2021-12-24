Son olarak ligin 5. haftasında 3-2 kazanılan Antalyaspor maçında rakip fileleri havalandıran Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, dün akşam Göztepe karşısında yine sahneye çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, 60. dakikada ceza sahasının dışından kaleci İrfan Can Eğribayat'ı avlamayı başardı.

Cezayirli yıldız, takımını öne geçiren golü kaydederken, 3 puanın mimarlarından biri oldu. Ghezzal, sahada kaldığı süre içerisinde hücumda takımın kilit ismi olmayı başardı. Bu arada Ghezzal'in 77'de kullandığı frikik, savunmaya çarptı ve direkte patladı.

Oğuzhan Özyakup siftah yaptı

Kara Kartal'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Göztepe karşısında dün ilk 11'de sahaya çıktı. Başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız, güzel oyununu da bir asistle süsledi. Oğuzhan, 31. dakikada Larin'in attığı golün, pasını veren isim oldu. Oğuzhan, bu sezon ilk kez asist yaptı. Oğuzhan, 69'da oyundan alınırken, yerine iseCan Bozdoğan dahil oldu.







