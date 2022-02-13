Teknik direktör Önder Karaveli’nin zorlu karşılaşmada Necip Uysal’ı ön libero, önlerinde de Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson’ın forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

Kerem Kalafat 11’e doğru...

Kara Kartal’da Valentin Rosier, sakatlığı sebebiyle dünkü idmanda yer almadı. Adana Demirspor karşılaşmasının kadrosunda yer alması zor gözüken Fransız futbolcunun yerine yarın kritik deplasmanda Kerem Kalafat’ın görev yapması bekleniyor. 20 yaşındaki sağ bek, Göztepe ’yle oynanan Türkiye Kupası mücadelesine ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalmıştı.

132 şutun sadece 7’si...

Hücumdaki etkinliğini skora çevirmekte zorlanan Beşiktaş , Göztepe karşısında 30 şut denemesinde bulunurken ağları sarsamadı. 6 net fırsatı harcayan Siyah-Beyazlılar’da Michy Batshuayi başta olmak üzere Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın ve Miralem Pjanic son vuruşlarda etkisiz kaldı. Kartal, Süper Lig ’de 0-0 sona eren Antalyaspor karşılaşmasında da 7 net fırsatı kullanamadı. Beşiktaş son 7 müsabakada rakip kalelere 132 şut çekti ancak bunların sadece 6’sı golle sonuçlandı.