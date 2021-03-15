Son dakika...Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun dışında büyükannesi vefat eden, bu nedenle özel izin alan Mensah yer almadı