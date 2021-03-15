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Beşiktaş'ta kupa yarı finali öncesi üç eksik

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun dışında büyükannesi vefat eden Mensah yer almadı

15 Mart 2021, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kupa yarı finali öncesi üç eksik

Son dakika...Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun dışında büyükannesi vefat eden, bu nedenle özel izin alan Mensah yer almadı

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