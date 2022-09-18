Spor Toto Süper Lig 'in 7. haftasında Beşiktaş , deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın 8. dakikasında N'Koudou ile öne geçti. 26. dakikada Emir Kaan Gültekin'in şutunda direkten dönen top Ersin'e çarparak ağlara gitti ve skora denge geldi.

İlk yarının sonlarına girilirken Masuaku'nun çalımlarla ceza alanına gelip Gedson'a bıraktığı topu Portekizli yıldız içeri çevirdi. Weghorst tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Maçın son anlarında frikik kazanan İstanbulspor'da topu başına geçen Ali Yaşar, harika bir vuruşla Ersin'i kapattığı köşeden avladı ve maça dengeyi getirerek maçın skorunu belirledi: 2-2.





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KALESİNE GELEN GOL OLUYOR

Beşiktaş, Alanyaspor ’un ardından yine öne geçtiği bir karşılaşmada bu kez İstanbulspor’a puan kaybederken siyah beyazlılar birçok olumsuz istatistikte öne çıktı. Bunların en başında ise Kartal’ın kalesine gelen isabetli şutların gol olma oranı geliyor. Kalesine gelen son 6 isabetli şutun 6’sı da golle sonuçlanan Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de kalesine gelen isabetli şutlardan en çok gol yiyen takım konumunda.

ERSİN UZAKTAN 14 GOL YEDİ

Ayrıca 2020-21 sezonundan bu yana ceza sahası dışından çekilen şutlarda kurtarış yüzdesi en düşük isim olarak Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu öne çıktı. Dün ilk golü 26 metreden atılan şutla yiyen, 24 metre mesafeden gelen frikikte de topu sadece izleyen genç eldiven önceki 2 sezon ile birlikte 72 maçta kaleyi korurken uzaktan gelen şutlarda 14 gol yedi. Kurtarış yüzdesi 72 olan Ersin bu istatistikte rakiplerinin gerisinde kaldı.

FRiKiKTEN EN ÇOK GOLÜ KARTAL YEDi

Süper sezon 2 frikik golü Lig’de bu yiyen ilk takım Beşiktaş oldu. İstanbulspor maçında Ali Yaşar’ın golünden önce Alanya karşısında Efkan Bekiroğlu Kartal’ı avlamıştı.

KENDİ KALESiNi EN ÇOK BEŞiKTAŞ VURDU

Süper Lig'de bu sezon kendi kalesine 2 gol atan ilk takım Beşiktaş oldu. Alanyaspor deplasmanında Romain Saiss’in ardından dün de kaleci Ersin Destanoğlu kendi kalesini vurdu.









MASUAKU İLE WEGHORST'UN DİKKAT ÇEKEN DİYALOĞU

Hürriyet'in haberine göre; 2-2 biten maç sonrası taraftarlar teknik ekip ve Ersin özelinde futbolculara tepki gösterirken maçtan dikkat çeken bir diyalog ortaya çıktı. 39. dakikada Weghorts'la öne geçen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun mutsuz görüntüsü dikkat çekti.

Weghorst'un golü öncesi topu sol çizgiden alan ve rakiplerini geçip ceza alanındaki Gedson'a asist öncesi pası veren Masuaku, Weghorst'un gol sevincine katılmadı.

Golü atan Weghorts'un takım arkadaşının yanına gelerek onu bir konuda ikna etmeye çalışır gibi konuşma yaptı ancak Masuaku'nun mutsuzluğu geçmedi. İki oyuncunun da diyaloğun bir kısmında kenarı gösterdiği görüldü.

"GOL MASUAKU'NUN NEREDEYSE AMA SEVİNMİYOR"

Weghorst ile Masuaku'nun arasındaki diyalog, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta maçtan sonra yayınlanan programda da konuşuldu.

Bu diyalog hakkında yapılan yorumlar şu şekilde:

Güntekin Onay: Weghorts, Masuaku'yu bir şeye ikna etmeye çalışıyor sanki. Öyle bir görüntü var. Golde pozisyonu hazırlayan Masuaku. Vücut diline bakınca bir şeyden hoşnut olmadığı kesin. İkisi de parmaklarıyla kenarı gösteriyor. Bir şekilde onu ikna etme veya teselli etme çabası var.

Feyyaz Uçar: Futbolcular golü kutluyor, Masuaku sevinmiyor. Gole baktığımızda da Masuaku'nun golü neredeyse. 2-3 kişiyi ekarte edip içeriye bırakıyor ama sevinmiyor geriye gidiyor. Şu yaptığı işten keyif alması, mutlu olması lazım. Bir sol bek daha ne yapabilir ki.

İlker Yağcıoğlu: Masuaku'da ciddi anlamda bir mutsuzluk var. Oyunla ilgilidir muhtemelen.

Tolga Zengin: Weghorst sanki bunları yapmasını istiyor gibi. Bence Masuaku topla oyuna katılmayı seven bir oyuncu. N'Koudou'nun olduğu dönemde çok fazla yapamıyor. N'Koudou'ya verdikten sonra topu alamıyor. N'Koudou alıp gidiyor. Topla ilişkisi iyiyse, hücuma çıkmayı seviyorsa bunu yaşayabilir.



