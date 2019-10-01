'Beşiktaş’ta kriz çok büyük'

Şenol Güneş'in Milli Takım'ı tercih etmesinin ardından takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren ancak istenilen futbolu bir türlü oynayamayan Beşiktaş, 6 hafta sonunda sadece 5 puan toplayabildi. Beşiktaş’ın 4-1’lik Trabzonspor mağlubiyetini yazarlar böyle yorumladı:

Sonuç değil ancak skor şaşırtıcı!(Cem Dizdar)

İstatistik, topla oynayan olarak Beşiktaş’ı gösteriyordu ama görünen o ki, topu sadece eveleyip geveliyorlardı! 60 dakika organize tek hücum kurgulayamayan bir takım rakibi de doğrudan hücuma çağırır. Trabzon da bunu kullandı ve zorluk derecesi yüksek bir maçta istediğini elini kolunu sallayarak buldu. Bu elbette ilk olarak oyunun gücüyle doğrudan ilgili. Yine de ekleyelim, Beşiktaş’ın ‘iş yapacak’ halinin olmaması da ihmal edilemez bir parametredir. Sonuçta, Trabzonspor için belki sonuç değil ama skor şaşırtıcı. Beşiktaş için hemen her şey şaşırtıcı olsa gerek!...

Yönetmek ve yönetememek farkı(Ali Ece)

Berbat mali durumun nedenlerini ve sahaya yansıyan kötü etkilerini açıklamak yerine kendi kendisine “plastik destek” oluşturmaya çalışan “gelgit”li başkan bir tarafta... Diğer tarafta ise belki de ülkenin en zenginlerinden birisi olmasına rağmen kulübün mali bekası için sadece gerçekleri söyleyip kuruşun hesabını yapan Ahmet Ağaoğlu... Trabzon yönetimi kadar en zor zamanda güvendikleri Ünal Karaman’ın da başarısıdır bu sonuç: Abdülkadir ve Ekuban gibi sezona süper başlayan iki yetenek yokken Beşiktaş’ı farklı mağlup etmek. Beşiktaş’a da gerçekleri söyleyecek, taraftar desteğini mobilize edecek akılcı ve gerçekçi bir yönetim gerek önce. Avcı ile ilgili kararı da yeni yönetim akılcı şekilde vermelidir.

Türk işi tiki taka!(Serkan Akcan)

Beşiktaş, Şenol Güneş’ten sonra acayip bir bocalama sürecinde. Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ta oynatmaya çalıştığı oyunun tam adı olsa olsa ‘Türk işi tiki-taka’ olabilir. Rakip kaleden uzakta ilginç bir pas oyunu oynuyor Beşiktaş ve şut atmak öncelikleri değil. Koca ilk yarıda Trabzon kalesine tek bir isabetli şut atamadılar. Sosa ve Nwakaeme Trabzonspor’u sahada ne oynadığını bilen bir takıma dönüştürüyor doğrusu. Sosa belki skora yaptığı katkıyla maçın en değerli oyuncusu olabilir ama Nwakaeme büyük kalite, çok büyük yetenek.

Beşiktaş’ta kriz çok büyük(Güntekin Onay)

Neresinden bakarsanız bakın gelinen nokta tam bir kaos. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan silkinmeyi yapabilmesi için kazanması gerekiyordu ancak bu sonucun ardından kriz derinleşti. Yalnız bırakılmış bir teknik adam, istifa eden bir başkan ve neresinden bakarsanız bakın gelinen nokta tam bir kaos. Abdullah Avcı, iyi bir teknik adam. Başakşehir’de yaptıkları ortada. Ancak Beşiktaş’ta seçtiği ve ısrarcı olduğu oyun tutmadı. Süreç içinde daha pragmatik ve sonuç odaklı bir oyuna yönelmesi gerekiyordu. Pas oyunu yerine daha direkt ve rakibin bıraktığı alanları kullanan bir Beşiktaş oyunu daha gerçekçiydi.

Hepiniz suçlusunuz!(Bilal Meşe)

Yahu arkadaş, Beşiktaş’ın Süper Lig’deki durumu negatif, altı maçta beş puan! Böylesi tabloya bir de başkanlık sorunu eklendi, olacak iş mi? Peki, şimdi Başkan Fikret Orman’a sormak gerekir, tamam hakaret ediyorlar, durup dururken görevi bırakmak neyin nesi? Haaa istifa etmedi, olağanüstü kongrede yeniden adaylığı söz konusuymuş, hoppala! Bu tabloda mı? Aklımhavsalam almıyor, takımın böylesi kritik bir durumuna başkanlık krizini eklemek nereden çıktı arkadaş? Quaresma’yı gönderen arkadaşlar, sorarım size, şu aldığınız yabancılara bir bakın, onun kramponu bile olamaz! Sevsinler sizin transfer politikanızı! Takımın bu durumundan, futbolcular kadar sizler de suçlusunuz, bilesiniz.