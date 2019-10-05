Süper Lig'de 6 maçta topladığı 5 puanla 16. sıraya ve düşme hattının içine yerleşen Beşiktaş, perşembe gecesi de UEFA Avrupa Ligi Wolverhampton'a yenilerek 2. maçında da puansız kaldı! Beşiktaş'ın tüm sıkıntısı bunlardan da ibaret değil.

AVCI İLE DEVAM MI, TAMAM MI?

Taraftarın istifaya davet ettiği Abdullah Avcı'nın kalıp kalmayacağı belirsiz. Olağanüstü kongreye gidilmesi sonrasında sadece başkanın değil başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu.

39 YIL SONRA GALİBİYET ALDILAR!

Beşiktaş'ın mağlup olduğu Wolverhampton'ın ise Avrupa'da 39 yıl aradan sonra galibiyet almış olması da her şeye tuz biber ekti. Beşiktaş tarihinin en zorlu süreçlerinden birini yaşıyor.

NE YAPALIM TAKIM MI ARAYALIM!

Kötü sonuçlar, kaos, başkan ve hoca belirsizliği yabancı oyuncuları etkilemiş durumda. Başta Elneny, Diaby ve N'Koudou olmak üzere birçok isim geleceğini sorgulamaya başladı.

ALANYASPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, pazar günü evinde oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Wolverhampton maçında 11'de başlayan oyuncular yenileme çalışması ile yetindiler.

TARAFTARDAN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Dün bir açıklama yapan Beşiktaş kulübü, maçta kalp krizi geçiren Fazlı Güner'in durumu iyi olduğuru tedavisinin ise sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Takvim