Beşiktaş'ta kriz aşıldı!

Beşiktaş yönetimi, futbolcu ve teknik kadronun birikmiş alacaklarını temizliyor. Siyah beyazlı idareciler, borcu kapatmak uğruna şahsi kefaletle bankalardan kredi almak için düğmeye basarken, dün gün boyu süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

30 Mart 2019, Cumartesi 07:59
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Beşiktaş'ta kriz aşıldı!

Beşiktaş yönetimi, 2018 yılına ait futbolcu ve personel alacaklarını ödemek için yoğun mesai içerisine girmişti. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, şahsi kefaletle bankalardan kredi almak için düğmeye basarken, dün gün boyu süren görüşmeler olumlu sonuçlandı. Siyah beyazlı idareciler biriken borçları ödemek için gereken kredi miktarını kulübe kazandırmayı başardı. 

İMZALARI PAZARTESİ GÜNÜ TFF'YE BİLDİRECEK

Beşiktaş yönetiminin, borçları kapatmak için gösterdiği çabanın arkasında futbolculardan alınarak, UEFA'ya teslim edilmesi gereken borçsuzluk kağıdı sorunu yatıyordu. Kadro dışı kalan Gökhan Töre dışında tüm yerli oyuncular, söz konusu borçsuzluk kağıdını imzalamayı kabul etmiş ancak yabancı futbolcular paralarını almadan imza atmaya yanaşmamıştı. Beşiktaş yönetimi hemen teknik heyet ile futbolcuların biriken ödemelerini gerçekleştirecek ve böylece sorunu ortadan kaldıracak. UEFA'ya verilecek olan borçsuzluk kağıdı sorununu çözen yönetim pazartesi günü imzaları TFF'ye bildirecek. 

Kaynak: Sabah

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