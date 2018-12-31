Beşiktaş’ta son dönemin en büyük tartışma konularından biri de teknik direktör Şenol Güneş’in geleceği. Bu konuda yönetim bir hamle yapıp deneyimli teknik adam ile yola devam edeceğini, hatta yeni sözleşme teklif edeceğini deklare etse de, gözler Şenol Güneş’ten gelecek olan cevaba çevrildi. Bu sezon da işlerin yolunda gitmediği Beşiktaş, hem Avrupa Ligi’ne grup aşamasında veda etti hem de Süper Lig’de liderin 9 puan gerisinde kaldı. İşler iyi gitmeyince konumu tartışılmaya başlanan Güneş’in ismi sık sık milli takımla anılır oldu. Hatta Güneş, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’le de bir görüşme yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin içerisinde de Şenol Güneş’le yola devam etmek istemeyen yöneticilerin olduğu haberleri yayılırken, yönetim bu konuda önemli bir hamle yaptı ve tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme teklif edileceğini açıkladı.

CEVABI BEKLENİYOR

Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig’e verilen ara nedeniyle önce memleketi Trabzon’a ardından da yurt dışına gitmişti. İngiltere seyahatinde olan Şenol Güneş, bugün Türkiye’ye dönecek. Güneş, ayağının tozuyla bugün siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme yapacak. Başarılı çalıştırıcının, kendisine önerilen sözleşme uzatma teklifine ne cevap vereceği ise merak konusu. Yaptığı açıklamalarda Beşiktaş’tan sonra kulüp takımı çalıştırmayacağını ifade eden Güneş’in bu teklife nasıl yaklaşacağı, siyah-beyazlı takımın da geleceğini belirleyecek. Kadroda gençleşmeye gidecek olan siyah-beyazlılar aynı zamanda birçok oyuncuyla da yollarını ayıracak. Kritik kararlar öncesi Şenol Güneş’in fikrini almadan herhangi bir hamle yapmak istemeyen siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamdan gelecek rapora göre kadro operasyonuna başlayacak.

KALMAK İÇİN ŞARTLARI VAR

Beşiktaş’ın içerisinden geçtiği sıkıntılı süreçte liste başını ekonomik şartlar alıyor. Oyuncuların maaşlarını ödemekte zorlanan yönetim, bu nedenle takım içerisindeki motivasyonu bozmakla eleştiriliyor. Pepe’nin ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte Babel, Tolgay ve Love gibi isimler de problemler yaşamıştı. Deneyimli teknik adamın bir numaraları şartı, oyuncuların maaşının gününde ödenmesi olacak. Yüksek ücret ödenmesine de karşı olan Şenol Güneş, maaşların aşağı çekilmesini ama gününde ödenmesini talep edecek. Ocak ayı ve sezon sonu transferleri için menajer önerilerinin dikkate alınmamasını isteyen Güneş’in, kendi talep ettiği oyuncularla çalışmak istediği ifade edildi. Bu konuda ise başı milli golcü Burak Yılmaz çekiyor. Güneş ile yönetim arasında bugün yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç, Beşiktaş’ın geleceğine dair önemli bir adım olacak.

Kaynak: Yeni Şafak