Bu süreçte; Adriano, Gökhan Töre, Aras Özbiliz, Mustafa Pektemek, Isimat Mirin ve Cyle Larin’le yollarını ayıran Kara Kartal; Victor Ruiz, Douglas, Kevin N’Koudou, Tyler Boyd ve Pedro Rebocho’yu renklerine bağlamıştı.

Transfer döneminin sona ermesine 1 haftadan az süre kala Beşiktaş’ta hareketlenme sürüyor. Ricardo Quaresma’yla ipleri koparan Kartal, takımın bir diğer yıldızı Gary Medel’le de yol ayrımında bulunuyor. Bu 2 isme ek olarak Jeremain Lens konusunda da bu hafta içerisinde bir gelişme olabileceği konuşuluyor. İşte Beşiktaş’ta transferdeki son durum...

Lens’e yeni teklif

Siyah-Beyazlılar; Ricardo Quaresma ve Gary Medel’in ardından Jeremain Lens’le de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu için Hollanda kulüpleriyle görüşmelerde bulunan yönetim, bu ismi bonservisiyle birlikte göndermenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadrosunda düşünmediği tecrübeli futbolcunun menacerinden haftalar önce kulüp bulmasını isteyen yönetimin, son olarak deneyimli ismi alacakları karşılığında bedelsiz olarak gönderme kartını oynadığı öğrenildi.

Medel imzayı atıyor

Kara Kartal’ın Şilili ön liberosu Gary Medel’e, İtalya Serie A ekibi Bologna talip olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ayrılığa onay vermesinin ardından Çizme ekibiyle pazarlıklara başlayan yönetim, son olarak 1.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini kabul etmişti. Bu gelişme sonrasında Medel’le de 2+1 yıllığına anlaşan Bologna, tecrübeli oyuncuya senelik 1.7 milyon Euro ödeyecek. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Medel’in, bugün Bologna için sağlık kontrolünden geçirilip yeni takımına imza atması bekleniyor.

Lemina’yı Naibi bitirecek

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kadrosuna yeni bir ön libero kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak gündemine, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina’yı almıştı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için Ada ekibine yaptığı kiralama teklifine olumlu yanıt alan Kara Kartal, bu gelişmenin ardından başarılı futbolcuyu ikna etmek için girişimlere başladı. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan tecrübeli oyuncunun menaceriyle temasları sürdüren Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, bu transferi de bitirmesi planlanıyor.

Emre için son atak

Takıma yerli oyuncu piyasasından da isim kazandırmak için çalışmalarını yürüten Kara Kartal, son olarak Sivasspor’un başarılı kanat oyuncusu Emre Kılınç’ı gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcu için Kırmızı-Beyazlılar’la pazarlıklarını sürdüren yönetim, 4 milyon Euro’luk geri dönüş almış, 2 milyon Euro’luk karşılık vermişti. Spor Toto Süper Lig’in ilk 2 haftasında da Sivasspor formasıyla ilk 11’de görev yapan ve yeni sezonun ilk maçında Sivasspor’un Beşiktaş’ı 3-0’lık skorla yendiği maçta takımına 1 gollük katkı sağlayan Emre için tarafların pazarlığa devam ettiği kaydedildi. İkinci Başkan Serdal Adalı’nın, bu oyuncu için paraya ek olarak takasta oyuncu da önereceği bildirildi.