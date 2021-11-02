Süper Lig’de 11. haftayı 1-0’lık Hatayspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da moraller bozulmuştu. Etkisiz futbolla kritik deplasmanda alınan yenilgi sonrasında takımda gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın akşam Sporting’le deplasmanda oynanacak C Grubu 4. maçına çevrildi. Gruptaki ilk 3 mücadelesinde 0 puan toplayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerini Portekiz’de devirip üçüncülük şanslarını son haftalara taşımayı planlıyor. Teknik ekip, porting’in ardından cumartesi günü Vodafone Park’ta ağırlayacakları Trabzonspor ’u da devirip ligin zirvesiyle farkı 4’e indirmeyi hedefliyor.

Galibiyet primi 2.8 milyon Euro

Beşiktaş için Sporting mücadelesi, sıradan bir maçtan fazla önem arz ediyor. Ülke puanı olarak oldukça sıkıntı yaşadığımız dönemde Kara Kartal, Portekiz’den galibiyetle dönerse Türkiye’ye bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacak. İkinci olarak işin maddi boyutu da var... Siyah-Beyazlılar, eğer Sporting’i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro girmiş olacak.

Lig ve Avrupa’daki kayıpların ardından Galatasaray galibiyetiyle morallenen Sergen Yalçın’ın öğrencileri, Hatayspor mağlubiyeti sonrasında tekrar üzülmüştü. Ek olarak zorlu deplasmanda Michy Batshuayi ve Valentin Rosier’in de sakatlanması sonrasında bu 2 isimden Portekiz’de yararlanamayacak olan Siyah-Beyazlılar’da moraller daha da bozulmuştu. Portekiz Ligi’nde haftayı 1-0’lık Vitoria galibiyetiyle kapatıp yarınki maça keyifli bir şekilde çıkacak olan Sporting karşısında yaşanacak puan kaybı, Beşiktaş’ta işleri daha da kötü hale getirecek.

Beraberlik bile yaramıyor

Gruptaki ilk 3 maçından puansız ayrılan Kartal, Sporting karşısından puansız dönerse kalan grup mücadeleleri formalite karşılaşmasına dönecek. Sahadan 1 puanla ayrılmak bile Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarını oldukça zora sokacak. Ek olarak bu mücadeleden de istenilen sonucun alınamaması halinde bu moral bozukluğunun cumartesi günkü Trabzonspor maçına yansıma durumu var ki teknik ekip bu senaryoyu aklının ucundan bile geçirmiyor.